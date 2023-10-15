Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor
Gonca Vuslateri, film çekimleri esnasında 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncunun iki ay içinde sevgilisiyle evleneceği, yaza da düğün yapacağı söyleniyor.
Son günlerde Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde "Vera" rolüne hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, çekimler esnasında, yedi aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek beklediğini öğrendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun iki ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.
Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:
''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."