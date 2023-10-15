BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

|
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

Gonca Vuslateri, film çekimleri esnasında 2,5 aylık hamile olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncunun iki ay içinde sevgilisiyle evleneceği, yaza da düğün yapacağı söyleniyor.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

Son günlerde Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde "Vera" rolüne hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, çekimler esnasında, yedi aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek beklediğini öğrendi.

17
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun iki ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

27
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

37
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri anne oluyor

''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."

47