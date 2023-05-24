Ünlü oyuncu Gökhan Alkan kapora yatırdı, hayatının şokunu yaşadı: Sahte emlakçı için karar verildi!
Oyuncu Gökhan Alkan, bir emlak sitesinden beğendiği evi kiralamak için kapora yatırmıştı. Sahte emlakçı olduğunu sonradan öğrendiği kişiye para kaptıran oyuncu Gökhan Alkan şikayetçi oldu. Yakalanan şahıs, nitelikli dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte tüm detaylar...
Ünlü sanatçı Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti. Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altına bin lira para gönderdi.
Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü.
Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi.