Ünlü oyuncu Gökhan Alkan kapora yatırdı, hayatının şokunu yaşadı: Sahte emlakçı için karar verildi!

Ünlü sanatçı Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti. Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altına bin lira para gönderdi.