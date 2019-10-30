Ünlü oyuncu Fatma Girik dişini yutunca hastanelik oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Ankara'da 1 ay tedavi görmenin ardından taburcu olmuştu ki yanlışlıkla dişini yutunca yine doktorun yolunu tuttu.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 1 ay önce diş tedavisi için gittiği hastaneden çıkamamış, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yatmıştı. Tedavi sürecini atlatan Girik, geçtiğimiz haftalarda taburcu olmuştu.
Hastaneye gittiği gün yürüme güçlüğü çektiği gözlenen Girik, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan usta oyuncunun yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzelmişti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, geçen hafta yürüteciyle görüntülendiği Nişantaşı’nda bu kez yürüteçsiz görüntülendi.
Bir dükkandaki kuruyemişleri gösteren usta sanatçı, yanlışlıkla dişini yuttuğunu şu sözlerle anlattı:
''Bende bunları yiyecek diş nerede'' diyerek espri yapan usta sanatçı, tekrar dişçi provasına geldiğini, geçenlerde takılan dişi farkında olmadan yuttuğunu söyledi.''