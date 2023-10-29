Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Son paylaşımında bakın ne demiş

Matthew Perry’nin ani ölüm haberi gösteri dünyasını yasa boğdu. Perry'nin Los Angeles, Pacific Palisades'teki evinde boğularak öldüğü, aralarında aktörün bir temsilcisi ve emniyet güçlerinin de bulunduğu kaynaklar tarafından NBC News'e bildirildi. Resmi bir ölüm nedeni henüz açıklanmadı.