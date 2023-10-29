Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Son paylaşımında bakın ne demiş
Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry 54 yaşında evinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görün ünlü oyuncu, son sosyal medya paylaşımında, evindeki jakuziden bir fotoğrafını "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman” notuyla paylaşmış...
Ekranların en sevilen dizilerinden birisi olan Friends'te, Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry'nin 54 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan basını, yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor. Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.
Matthew Perry’nin ani ölüm haberi gösteri dünyasını yasa boğdu. Perry'nin Los Angeles, Pacific Palisades'teki evinde boğularak öldüğü, aralarında aktörün bir temsilcisi ve emniyet güçlerinin de bulunduğu kaynaklar tarafından NBC News'e bildirildi. Resmi bir ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry henüz 54 yaşındaydı. Yıldız oyuncunun evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildiriliyor.
Kolluk kuvvetleri kaynakları aktörün Los Angeles'taki evinde ilk müdahale ekiplerinin kalp durması nedeniyle olay yerine çağrılmasının ardından ölü bulunduğunu söyledi. Kaynaklar Matthew Perry’nin evdeki jakuzide bulunduğunu ancak olay yerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadığını ve cinayete dair bir belirti olmadığını söyledi.