Ünlü oyuncu evinde kalp krizi geçirdi!
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BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla tanınan Metin Yıldız Cuma günü evinde kalp krizi geçirdi. Metin Yıldız'ı hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle adını duyuran oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Rahatsızlanan oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz apar topar götürdü.
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın, tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.
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Sağlık durumu iyi
İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi.
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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.
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