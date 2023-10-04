Ünlü oyuncu Engin Yüksel'in evlat acısı! Ayrılık ne zormuş be oğlum...
Ünlü dizi oyuncusu Engin Yüksel, 28 aylık oğlu Çınar Aziz'in kaybıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu paylaşımında, "Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne" ifadelerine yer verdi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu olarak çeşitli projelerde rol alan, Kaygısızlar dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi.
Yüksel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi sevenlerine ve takipçilerine duyurdu.
"YAŞAMAK NE ZORMUŞ BE OĞLUM..."
Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün...
Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin...