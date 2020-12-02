Ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirdi! Son hali olay
Ünlü oyuncu Ellen Page, transeksüel olduğunu ifade ederek ismini değiştirdiğini duyurdu.
Rol aldığı Juno filmiyle 2007'de Oscar'a aday gösterilen ve son olarak Umbrella Academy dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ellen Page, trans birey olduğunu açıkladı. Page'nin açıklaması magazin gündemine olay oldu.
2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBTİ gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen oyuncu, bu defa trans olduğunu ve adını da Elliot olarak değiştirdiğini duyurdu.
İsmim Elliot: Instagram hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Kanadalı oyuncu, "Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum" dedi.
Her türlü desteği sunacağım: Page ayrıca, "Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişiden etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım" ifadesini kullandı.