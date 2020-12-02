Ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirdi! Son hali olay

Her türlü desteği sunacağım: Page ayrıca, "Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişiden etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım" ifadesini kullandı.