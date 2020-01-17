Ünlü oyuncu Charlize Theron cinsel fantezi itirafı! Güzeldi ama burnunu gösterince şoke oldum
Jimmy Kimmel'ın TV programına konuk olan ünlü oyuncu Charlize Theron'un cinsel fantazi itirafı olay oldu.
Ünlü oyuncu Charlize Theron katıldığı bir TV programında bir erkekle ilk buluşmasında yaşadığı ilginç anları anlattı. "Öpüşmeye başladık, gerçekten çok güzeldi. Fakat sonra beklenmedik bir şey oldu".... Söz tam buluştuğu erkeğin kendisini öptüğü anlara gelince de kontrolünü kaybedip öyle çok güldü ki gözlerinden yaşlar boşandı. Nedenine gelince...
Bu yıl rol aldığı Bombshell (Skandal) adlı filmle Oscar adayı olan Charlize Theron, Jimmy Kimmel'ın TV programına konuk oldu. İkilinin sohbeti sırasında laf lafı açtı ve konu Charlize Theron'un henüz 20'lerindeyken yaşadığı bir buluşmaya geldi. Theron, yakışıklı bir erkekle buluştuğu gece yaşadıklarını anlatmaya başladı.
Gecenin sonunda adını vermediği erkeğin kendisini evine bıraktığını belirten Theron sonra da öpüşmeye başladıklarını söyledi.
O öpücüğü 'Gerçekten güzeldi" diye tanımladı Theron. Ama sonra buluştuğu erkeğin kendisinden istediği şeyi duyunca da şoke olduğunu anlattı.