Ünlü oyuncu Charlize Theron cinsel fantezi itirafı! Güzeldi ama burnunu gösterince şoke oldum

Ünlü oyuncu Charlize Theron katıldığı bir TV programında bir erkekle ilk buluşmasında yaşadığı ilginç anları anlattı. "Öpüşmeye başladık, gerçekten çok güzeldi. Fakat sonra beklenmedik bir şey oldu".... Söz tam buluştuğu erkeğin kendisini öptüğü anlara gelince de kontrolünü kaybedip öyle çok güldü ki gözlerinden yaşlar boşandı. Nedenine gelince...