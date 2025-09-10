Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia!Borçlular kapıya dayandı

Televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Mengiroğlu, önce çeşitli bankalardan 5 milyon lira kredi çekti, ardından da 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Bununla da yetinmeyen oyuncunun, "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürülüyor.