Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia!Borçlular kapıya dayandı
Televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Mengiroğlu, önce çeşitli bankalardan 5 milyon lira kredi çekti, ardından da 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Bununla da yetinmeyen oyuncunun, "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürülüyor.
BALİ'DE TATİL GÖRÜNTÜLERİ
Hürriyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin hemen ardından Mengiroğlu'nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği iddia edildi. Sosyal medyada çiftin sık sık tatil fotoğrafları paylaştığı, hatta iki hafta önce dahi birlikte pozlarını yayımladıkları görüldü.
ALACAKLILAR ULAŞAMIYOR
Alacaklıların uzun süredir Mengiroğlu'na ulaşamadığı, oyuncunun adresinde bulunamadığı ve telefon hattının kapalı olduğu belirtiliyor.