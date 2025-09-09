BIST 10.465
Ünlü oyuncu Ceren Moray sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi...

Oyuncu Ceren Moray ile DJ sevgilisi Doğu Orcan dün sessiz sedasız evlendi.

Ünlü oyuncu Ceren Moray sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi... - Resim: 1

Oyuncu Ceren Moray bir dönemin efsane dizisi 'Kavak Yelleri'nde canlandırdığı 'Su' karakteriyle hayatımıza girmişti. Moray'ı 'Avlu', 'O Hayat Benim' dizilerinin ardından en son 'Kirli Sepeti'nde izlemiştik.

Ünlü oyuncu Ceren Moray sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi... - Resim: 2

Şimdilerde bir projede yer almayan oyuncu, üç yıdır birlikte olduğu DJ Doğu Orcan ile önceki akşam deniz kenarında yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Ünlü oyuncu Ceren Moray sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi... - Resim: 3

Doğu Orcan, evlilik cüzdanını sosyal medyada "Bir şey yok. Şimdi iyiyiz iyi, iyiden de iyiyiz hatta" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Ceren Moray sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi... - Resim: 4

Ceren Moray ilk evliliğini ise 2017-2022 yıllarında Nico Brun'la yapmıştı.

