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Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

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Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

Oyuncu Ayhan Taş daha önce ayrılıp tekrar evlendiği eşini aldatırken yakalandı. Ayhan Taş'ın bir mekanda yanındaki kadınla yakın halleri muhabirler tarafından kaydedildi. Görüntülendiğini anlayan Aytan Taş bakın ne yaptı...

Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. 

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Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.

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Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.

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Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...

Sabah'ın haberine göre, ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.

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