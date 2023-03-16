Ünlü oyuncu çapkınlıkta! Eşini aldatırken yakalandı Ayhan Taş görüntülendiğini anlayınca...
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Oyuncu Ayhan Taş daha önce ayrılıp tekrar evlendiği eşini aldatırken yakalandı. Ayhan Taş'ın bir mekanda yanındaki kadınla yakın halleri muhabirler tarafından kaydedildi. Görüntülendiğini anlayan Aytan Taş bakın ne yaptı...
Oyuncu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti.
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Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı.
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Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.
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Sabah'ın haberine göre, ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı.
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