BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37

Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

|
Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

Oyuncu Burcu Kara, Uçuş 811 adlı filminin çekimlerindeyken evinin soyulduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu oyuncu Burcu Kara'ydı.

113
Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

Uçuş 811 adlı filmde gelgitleri olan bir karakteri canlandıran Burcu Kara, çekimler sırasında yaşadığı bir olayı anlattı.

213
Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

Burcu Kara, a Para ekranında katıldığı Biz Bize programında, evinin soyulduğunu açıkladı. 

313
Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...

Kara şöyle konuştu: Uçuş 811, daha önce yapılmamış türden bir film. Gel gitleri ve sorunları olan çok katmanlı bir karakteri oynuyorum.

413