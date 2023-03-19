Ünlü oyuncu Burcu Kara’ya hırsızlık şoku! Çekime gitti evi soyuldu hırsız bakın kim...
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Oyuncu Burcu Kara, Uçuş 811 adlı filminin çekimlerindeyken evinin soyulduğunu açıkladı.
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu oyuncu Burcu Kara'ydı.
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Uçuş 811 adlı filmde gelgitleri olan bir karakteri canlandıran Burcu Kara, çekimler sırasında yaşadığı bir olayı anlattı.
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Burcu Kara, a Para ekranında katıldığı Biz Bize programında, evinin soyulduğunu açıkladı.
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Kara şöyle konuştu: Uçuş 811, daha önce yapılmamış türden bir film. Gel gitleri ve sorunları olan çok katmanlı bir karakteri oynuyorum.
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