Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı
Kadrosundan birçok isimle yollarını ayıran Çukur dizisi, yeni sezon için 'Güllerin Savaşı' ile ünlenen genç ismi kadrosuna dahil etti.
Show TV'nin Pazartesi günleri reytingleri altüst eden Çukur'unda daha yeni sezon başlamadan flaş bir gelişme yaşandı. Geri sayımına başlanılan diziye, Baykal'ın kızı 'Efsun' karakterine hayat vermesi için ünlü bir isim dahil oldu.
Kadrosunda güçlü isimleri barındıran diziye, Damla Sönmez, dahil oldu. 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ardından bu genç oyuncunun diziye dahil olması, Yamaç ile aşk yaşayacağı iddialarını ortaya çıkardı.
Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?
Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Buna göre, 3. sezonunda Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
Damla Sönmez kimdir?
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Figen Sönmez, babası Muammer Sönmez’dir.