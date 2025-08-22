Ünlü oyuncu Bige Önal hastanelik oldu! Yakın dostundan büyük destek...

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır.

Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer'in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı'nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.