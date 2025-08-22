Ünlü oyuncu Bige Önal hastanelik oldu! Yakın dostundan büyük destek...
Oyuncu Bige Önal, tatil için gittiği Assos'ta akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Önal'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Oyuncu Bige Önal'ı tatil için gittiği Assos'ta akrep soktu. Oyuncu hastaneye kaldırıldı.Bige Onal'ın sağlık durumu iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Bige Önal'ı hastanede ziyaret eden yakın arkadaşı Necip Memili, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken şu esprili notu da düştü. Notta "Ne zaman canımız sıkılsa ya da akrep soksa, acile gider tost-ayran yaparız." dedi.
Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır.
Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer'in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı'nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.
2014 yılında başrolündeAyça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.