Ünlü oyuncu Aydan Şener acı haberi paylaştı! "Yakışıklım benim... İlk aşkım..."
Oyuncu Aydan Şener sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu.
Oyuncu Aydan Şener'in babası Nezir Şener vefat etti.
"CANIM BABAM... GÜLE GÜLE..."
Babasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Şener, "Yakışıklım benim... İlk aşkım... Yol arkadaşım... Canım babam... Güle güle... Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi.
Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.