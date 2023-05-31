Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor! 29'luk sevgilisinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sarsan ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 79 yaşında baba olacağı haberinin ardından bir yeni haber de Al Pacino'dan geldi. 83 yaşındaki oyuncunun 29 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Medyaya yansıyan haberlere göre Oscar Ödüllü ünlü oyuncu Al Pacino 3. kez baba olmaya hazırlanıyor.
'Scarface', 'Godfather', 'Irishman' gibi filmlerle sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu bildirildi.
Ünlü oyuncunun TMZ'ye konuşan bir temsilcisi haberleri doğrulayarak çiftin ilk kez bebek beklediğini belirtti.
Al Pacino ve Alfallah ikilisinin geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana birlikte olduğu biliniyor. İkili en son geçtiğimiz ay Los Angeles'taki bir restoranda görüntülenmişti.