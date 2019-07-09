Ünlü müzisyen Tuna Kiremitçi üçüncü kez boşandı
Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, üçüncü evliliğini yaptığı pilates eğitmeni Gamze Elgin'den boşandı.
Yazar ve Müzisyen Tuna Kiremitçi, 2014 yılında pilates eğitmeni Gamze Elgin ile nikah masasına oturmuştu. İlk evliliğinden Can adında bir oğlu olan ünlü müzisyenin 2017 yılında kızı 'Lerzan' dünyaya gelmişti.
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Elgin’in “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davası İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına, çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti.
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Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikâh masasına oturan Tuna Kiremitçi, 5 yıl önce pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı.
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Tuna Kiremitçi'nin daha önce Bulgar yazar Ludmila Filipova ile olan ilişkisi de çok konuşulmuştu.
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