Ünlü müzisyen Nejat Toksoy son yolculuğa uğurlandı
Dün yaşamını yitiren bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy son yolculuğa uğurlandı. Toksoy, bir süredir savaştığı kanserle mücadelesini kaybetmişti.
Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti 73 yaşındaki Nejat Toksoy son yolculuğuna uğurlandı
Nejat Toksoy'un cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Toksoy'un yakınları ve sevenleri katıldı. Toksoy'un kızı Deniz Toksoy taziyeleri kabul etti.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nejat Toksoy'un naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda aile kabristanlığına götürüldü.
Nejat Toksoy Kimdir?
1946 doğumlu Nejat Toksoy, Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solistidir. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu.