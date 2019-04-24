Ünlü müzisyen Della Miles nasıl Müslüman oldu? Türkiye'de onu etkileyen olay
Geçtiğimiz aylarda müslümanlığı seçen ve Türkiye'ye yerleşen ABD'li ünlü müzisyen Della Miles, neden İslamiyet'i seçtiğini anlatırken, Türkiye'ye dair çarpıcı ayrıntılar paylaştı.
ABD'li müzisyan Della Miles'in İslam'ı seçmesi yankı uyandırdı. Bir dönem Whitney Houston'ın 4 yıl vokalistliğini yapan sanatçı, başarılı albümlere imza attı, bazı dizilerin müziğini de yaptı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda neden Müslüman olduğundan, Türkiye hakkında neler düşündüğüne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamada bulundu.
Yurt dışında verdiği konserlerde mutlaka Türkiye'den söz ederek 'Türkiye, harika bir ülke' diyor.
Geçtiğimiz günlerde konser ücretini Türk Lirası üzerinden güncelleyerek şunları söyledi; "Hep birlikte zirveden birer kar topu yuvarlayabilirsek bu, bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz."
Özel günlerde sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürkile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşıma şunları yazdı; "Renk, dil, din, ırk ayırmaksızın bütün dünya çocuklarına muhteşem bir bayram hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum."
Sizi Türkiye'ye yerleşme iten nedenler nelerdir?
Aslında Türkiye'ye tam olarak yerleştiğimi söyleyemem. 3 farklı ülkede yaşıyorum. Türkiye, onlardan biri. ABD ve Almanya da onlardan biri. Ama Türkiye'nin favorim olduğunu söylemeliyim.