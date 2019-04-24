Ünlü müzisyen Della Miles nasıl Müslüman oldu? Türkiye'de onu etkileyen olay

Yurt dışında verdiği konserlerde mutlaka Türkiye'den söz ederek 'Türkiye, harika bir ülke' diyor.

Geçtiğimiz günlerde konser ücretini Türk Lirası üzerinden güncelleyerek şunları söyledi; "Hep birlikte zirveden birer kar topu yuvarlayabilirsek bu, bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir. Türkiye'nin en önemli değerlerinden birine, Türk Lirası'na hak ettiği değer ve saygınlığı kazandırmak adına bizler de kararlı bir duruş sergilemeliyiz."