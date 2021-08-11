Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!
Hayır yapmak için vajinasının NTF'sini satışa çıkaran dünyaca ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne'in kararı ailesini çılgına çevirdi. 28 yaşındaki modelin ailesi, kızına adeta ateş püskürdü.
Manken ve oyuncu Cara Delevingne, korona hastalarına, çevre çalışmalarına ve LGBT bireylerin desteklenmesi maksadıyla yürütülen fonlara bağış yapmak için vajinasının NTF'sini satışa çıkarmıştı. Cara Delevingne'in bu hamlesi ailesinini adeta delirtti. Ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızına karşı tavır aldığı ve bunu derhal sonlandırmasını istedikleri öğrenildi.
Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurmuştu.
28 yaşındaki İngiliz model Cara Delevingne, İngiltere'de tanınmış bir ailenin kızı.
Güzel oyuncunun ablası da kendisi gibi model ve büyük markalarla çalışmış bir isim.