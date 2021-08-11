Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!

Manken ve oyuncu Cara Delevingne, korona hastalarına, çevre çalışmalarına ve LGBT bireylerin desteklenmesi maksadıyla yürütülen fonlara bağış yapmak için vajinasının NTF'sini satışa çıkarmıştı. Cara Delevingne'in bu hamlesi ailesinini adeta delirtti. Ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızına karşı tavır aldığı ve bunu derhal sonlandırmasını istedikleri öğrenildi.