Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!

AMERİKALI model Sophia Richie'nin Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 1

20 yaşındaki ABD'li model Sophia Richie, bu yaz tatile doymadı. Aylardır tatilde olan güzel model, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

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Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 2

Her gönderisinde farklı bir bikiniyle görülen Richie'nin fotoğraflarına, yorum ve beğeni yağıyor.

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Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 3

Güzel model, bir süredir 36 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile aşk yaşıyor

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Ünlü model Sophia Richie tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor! - Sayfa 4
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