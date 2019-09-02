Ünlü model Kelly Brook Türkiye'den sevgisilinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz gün Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, akşamında alışveriş yaptı.