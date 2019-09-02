Ünlü model Kelly Brook Türkiye'den sevgisilinin çıplak fotoğrafını paylaştı
Büyük beden modeli Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile Türkiye'de tatil yapıyor. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden 40 yaşındaki ünlü isim, fotoğraflarını sıklıkla hesabından paylaşıyor.
Geçtiğimiz gün Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, akşamında alışveriş yaptı.
Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü. Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı. Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.
Instagram hesabından da Türkiye tatiliyle ilgili bol bol paylaşım yapan güzel yıldız, kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi'nin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
Peki Kelly Brook kimdir?: İngiltere doğumlu model, oyuncu, televizyon sunucusu ve tasarımcı. FHM tarafından, 2005 yılında dünyanın en seksi kadını seçilmiştir.