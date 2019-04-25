Ünlü model Belle Lucia'nın hamilelik açıklamasına tepkiler yağdı!
24 yaşındaki dünyaca ünlü model Belle Lucia, sosyal medyada hamile olduğunu açıkladığı paylaşıma şaşırtıcı tepkiler aldı. Lucia, bu tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.
Avustralyalı ünlü model ve sosyal medya fenomeni Belle Lucia geçtiğimiz ay 1.3 milyon takipçisine heyecanlı bir duyuru yapmıştı. Ünlü model Belle, paylaşımında dört aylık hamile olduğunu açıklamış ancak hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşmıştı.
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Lucia, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak "Anne + Baba = Bebek #yakında #4ay" notunu düştü, paylaşım sonrası Belle hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı ve gelen yorumlar ünlü modelin canını sıktı.
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Pek çok kişi genç modeli "zayıfsın, kötüsün, yalan söylüyorsun. 4-5 aylık hamile olamazsın" gibi mesaj yağmuruna tuttu.
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Genç kadın bir süre sonra Instagram hikayelerine de bebeğinin ilk ultrason videosunu koydu ancak bu tepkiler o kadar büyüdü ki hepsini silmek zorunda kaldı.
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