Ünlü model Belle Lucia'nın hamilelik açıklamasına tepkiler yağdı!

Avustralyalı ünlü model ve sosyal medya fenomeni Belle Lucia geçtiğimiz ay 1.3 milyon takipçisine heyecanlı bir duyuru yapmıştı. Ünlü model Belle, paylaşımında dört aylık hamile olduğunu açıklamış ancak hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşmıştı.