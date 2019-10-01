Ünlü model bekaretini 9 milyon TL'ye sattı! Birlikte olduğu isim herkesi şaşırttı
Azeri modelden sonra bu kez 24 yaşındaki bir kadın İngiliz politikacıyla birlikte olduğunu YouTube'da yayınlanan kayıtla açıkladı.
İngiliz basını, Lia isimli bir kadının İngiliz bir milletvekiliyle 1,3 milyon sterlin karşılığında ilk cinsel ilişkisini yaşadığını yazdı.
114
İki ay önce popüler bir internet sitesi üzerinden kendisine ulaşan teklifi kabul ettiğini söyleyen 24 yaşındaki kadın, annesinin söz konusu kararını desteklediğini ileri sürdü.
214
Soyadı açıklanmayan Lia isimli kadın, ilişki yaşadığı politikacıdan her ay 17 bin 700 sterlin ödeme alacak.
314
1,3 milyon sterlin güncel kurla yaklaşık 1,6 milyon ABD doları ve 9 milyon TL yapıyor.
414