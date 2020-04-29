Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi defnedildi Sibel Can detayı dikkat çekti
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi, yakınları tarafından Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi. Ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.
Beyin kanseri tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetmesiyle herkesi yasa boğdu. Ünlü modacı bugün Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Yerlitaş için Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlenemedi fakat dün cenazesinin götürüldüğü Zincirlikuyu gasilhanesinden cenaze alınarak helallik alınmak üzere evine getirildi.
Sibel Can gasilhaneye girdi: Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.
Gözyaşları sel oldu: Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.
Helallik için evine getirildi: Yerlitaş’ın cenazesi, Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak helallik alınmak üzere Şişli'de bulunan evine getirildi.