Ünlü modacı giyim tarzlarını eleştirdi! Serenay Sarıkaya'yı övdü Yıldız Tilbe'yi yerden yere vurdu
Antalya'da bir etkinliğe katılan ünlü modacı Yıldırım Mayruk, ünlülerin giyim tarzlarını yorumladı. Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzını dile getiren Mayruk Bülent Ersoy'u ise abartılı buldu.
Çanta tanıtımı için Antalyalılarla buluşan Yıldırım Mayruk, Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen çay saati sohbetinde moda ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Mayruk, sanat camiasından bazı ünlülerin giyim tarzını beğenirken bazılarını abartılı bulduğunu dile getirdi.
Mayruk, Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı. Duayen modacı, "Gençlerden Serenay Sarıkaya'nın giyimini, tarzını çok beğeniyorum. Giyinmeyi ve kedine yakıştırmayı biliyor. Onun dışındakilerin hiçbirini beğenmiyorum" diye konuştu.
Yıldırım Mayruk, Yıldız Tilbe'yi ise yerden yere vurdu. Mayruk, "Yıldız Tilbe tuvaletini giyip, üzerine şalvar giyiyor. Eskiler günün her saatine göre giyinirlerdi. Şıklık vardı. Şimdi sanat camiası istikrarlı değil" dedi.
Abartılı ve kendine has giyim tarzıyla her zaman adından söz ettiren Bülent Ersoyile ilgili de konuşan usta modacı, "Bülent Ersoy yasaklı döneminde hep bana gelirdi.