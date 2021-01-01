Ünlü modacı erkek mankenleri tacizle suçlandı! Erkekler ve translara cinsel taciz
Yeni yılın ilk gününe moda dünyasındaki bir taciz skandalıyla girdik. Ünlü moda tasarımcısı, birlikte çalıştığı ya da çeşitli etkinliklerde tanıştığı erkeklere ya da trans bireylere tacizde bulunmakla suçlanıyor.
Moda ve sinema dünyasında bugüne kadar hep kadın modeller ve sanatçılar taciz edildiği iddialarıyla gündüme gelmişti. Şimdi ise erkek mankenler, ABD'li ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang tarafından cinsel tacize uğradıkları için ortalığa çıktı. Wang, birlikte çalıştığı ya da çeşitli etkinliklerde tanıştığı erkeklere ya da trans bireylere tacizde bulunmakla suçlanıyor.
Sosyal medyada paylaştılar
37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.
Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı.
Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.