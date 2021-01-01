Ünlü modacı erkek mankenleri tacizle suçlandı! Erkekler ve translara cinsel taciz

Moda ve sinema dünyasında bugüne kadar hep kadın modeller ve sanatçılar taciz edildiği iddialarıyla gündüme gelmişti. Şimdi ise erkek mankenler, ABD'li ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang tarafından cinsel tacize uğradıkları için ortalığa çıktı. Wang, birlikte çalıştığı ya da çeşitli etkinliklerde tanıştığı erkeklere ya da trans bireylere tacizde bulunmakla suçlanıyor.