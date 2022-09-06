Ünlü milyarder işadamının torunu kaçırıldı! Kaçıran yakalandı ama genç kadından haber yok
ABD'de büyük bir toptan dağıtım şirketi olan Orgill'in sahibi milyarder iş insanı Joseph Orgill'in torunu Eliza Fletcher cuma günü koşuya çıktığı sırada kaçırıldı. Kaçıran kişi yakalandı ancak genç kadının yerini söylemeden cezaevine girdi. Aile Fletcher'ı bulana büyük ödül vaat etti.
ABD, ülkenin en büyük şirketlerinden Orgill’in kurucusu milyarder iş insanı Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher’in koşuya çıktığı sırada kaçırılmasının şokunu yaşıyor. Kaçıran kişi yakalandı ancak yeminli ifadesinde genç kadına ne yaptığına dair herhangi bir şey söylemedi.
Olay, cuma günü sabah saatlerinde Tennessee eyaletindeki Memphis Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Eliza Fletcher, sabahın erken saatlerinde burada koşu yaparken kaçırıldı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde bir adamın siyah bir GMC SUV’den inerken görüldüğünü ve Fletcher olduğu düşünülen bir kadını zorla araca bindirirken görüldüğünü söyledi. Araç uzaklaşmadan önce yaklaşık dört dakika boyunca olay yerinde mücadele verdikleri belirlendi.
Olay yerinde kadına ait cep telefonu ve şüpheli 38 yaşındaki Cleotha Abston’a ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu. Şüpheli Abston, polisin tariflere uyan bir aracı tespit etmesinin ardından cumartesi sabahı tutuklandı.