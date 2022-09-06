Ünlü milyarder işadamının torunu kaçırıldı! Kaçıran yakalandı ama genç kadından haber yok

ABD, ülkenin en büyük şirketlerinden Orgill’in kurucusu milyarder iş insanı Joseph Orgill’in torunu Eliza Fletcher’in koşuya çıktığı sırada kaçırılmasının şokunu yaşıyor. Kaçıran kişi yakalandı ancak yeminli ifadesinde genç kadına ne yaptığına dair herhangi bir şey söylemedi.