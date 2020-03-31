Ünlü markalardan sosyal mesafe kuralına anlamlı adım logolarını değiştirdiler
Dünya'da ünlü markalar koronavirüse (kovdi-19) önlem amacıyla alınan 'Sosyal mesafeyi koruma' kuralına farkındalık kazandırmak adına logolarında değişikliğe gitti.
Logosunu ayıran Volkswagen değişen logosunun altına "Sosyal mesafeye özen gösterdiğiniz için teşekkürler" notunu düştü.
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Audı'nin birbiri ile içiçe geçmiş 4 halkası da sosyal mesafeye dikkat çekmek için ayrıldı.
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Logosunu ayıran bir başka şirket olan CocaCola ise "Ayrı kalmak birlikte hareket etmenin en iyi yoludur" mesajı yayınladı.
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Hava taşımacılığı şirketi DHL de sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı.
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