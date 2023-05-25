Ünlü mankenlerden Akdamar Adası'nda altın defilesi

Akdamar Adası’nda bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten ünlü manken Tuğba Özay, “Van’a birçok kez geldim. Akdamar Adası’na ikinci gelişim. Burası tarihiyle, kültürüyle çok önemli bir yer. Dini açıdan da çok önemli bir yer. Aslında ülkemiz o kadar güzel ki, her yeri ayrı bir kültür. Türkiye, mozaik yapısı dünya tarihinde ender bulunan yerlerden biri. Bu açıdan değerini bilmek lazım. Burası da çok güzel korunan bir yer. Van’da artık hiçbir fuar, Tuğba Özay’sız yapılmıyor. Van benden memnun, ben Van’dan memnunum. Benim bu halimi gören Van’a gelin geldiğimi sanır ama biz çekimler için buradayız. Bişaroğlu Kuyumculuk, gerçekten muazzam tasarımlara imza atıyor. Müthiş bir işçilik çıkarıyorlar. Bugün de İstanbul’dan gelen birçok model arkadaşla güzel bir etkinlikteyiz. Tarihin, doğanın ve insanın iç içe olduğu bir bütünüz” dedi.