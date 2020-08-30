Ünlü mankenler Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nda defile yaptı turistlerden büyük ilgi
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-2021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimlerine başlandı.
Lale Devri'nin son anıtsal yapısı olan ve 17'nci yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli tarih miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Güzellikleri ile sarayı süsleyen mankenler yöre halkının ilgi odağı oldu.
Ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gelen ünlü mankenler, üç gün sürecek defile çekimlerine Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan İshak Paşa Sarayı’ndan start verdi.
Aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, Doğubayazıt halkından ve sarayı gezmeye gelen turistlerden büyük ilgi gördü.
Ağrı Dağı’nın ihtişamlı görüntüsü ve 116 odalı İshak Paşa Sarayı’nın büyüleyici atmosferi altında bulunmaktan çok etkilendiklerini söyleyen ünlü mankenler, çekim aralarında hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.