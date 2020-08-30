Ünlü mankenler Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nda defile yaptı turistlerden büyük ilgi

Lale Devri'nin son anıtsal yapısı olan ve 17'nci yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli tarih miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Güzellikleri ile sarayı süsleyen mankenler yöre halkının ilgi odağı oldu.