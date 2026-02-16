Ünlü mankenden şaşırtan itiraf! Çağla Şıkel formunu böyle koruyor
Kahvaltısında tükettiği vitaminler ve sınırlı miktarda kuru yemişle sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, formunu korumak için beslenme düzeninde katı kurallar uyguladığını ve bu rutinin dışına çıkmamaya özen gösterdiğini belirtti. Bakın yılda iki kez ne yapıyormuş...
Çağla Şıkel, formda kalmak için uyguladığı beslenme düzeniyle dikkat çekmeye devam ediyor. Vitamin ağırlıklı kahvaltı rutini ve sınırlı tükettiği kuru yemişlerle gündeme gelen ünlü isim, sağlıklı yaşam konusunda disiplinli olduğunu vurguluyor Yılda sadece iki kez...
Sunucu ve manken Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam konusundaki katı kurallarıyla biliniyor.
SERT SINIRLARI VAR
İddialara göre şeker ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duran Şıkel, Türk mutfağının ve hafta sonu kahvaltılarının en sevilen o çıtır pişilerinden vazgeçemiyor.
6 AYDA 1
Konuşulanlara göre ünlü sunucu, pişiyi yılda sadece 2 kez, yani tam 6 ayda bir tüketiyor.