Ünlü manken Şevval Şahin turuncu bikinisiyle yargı dağıttı, ortalığı kasıp kavurdu!
Miss Turkey 2018 birincisi tescilli güzel Şevval Şahin her hareketiyle gündeme geldiği gibi sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bakın turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla nasıl ateş etti...
Miss Turkey 2018 tescilli güzeli Şevval Şahin, attığı her adımla adından söz ettirirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin keyfini çıkaran ünlü manken, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. Turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla tüm gözleri kendisine çevirmeyi yine başardı.
İşte Şevval Şahin'in sosyal medyayı yakıp geçen o pozları...
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, paylaştığı cesur pozlar ve yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Yiğit Marcus Aral ile olaylı birlikteliğiyle özellikle son dönemde pek çok kez gündem olan Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile göz dolduruyor.