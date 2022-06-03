Ünlü manken Şevval Şahin turuncu bikinisiyle yargı dağıttı, ortalığı kasıp kavurdu!

Miss Turkey 2018 tescilli güzeli Şevval Şahin, attığı her adımla adından söz ettirirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin keyfini çıkaran ünlü manken, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. Turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla tüm gözleri kendisine çevirmeyi yine başardı.