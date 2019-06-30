Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti

Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti

3 çocuk annesi ünlü manken ve oyuncu Pınar Tezcan fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti - Sayfa 1

Derin (9) ve Duru (7.5) adlarında iki kızı olan 42 yaşındaki eski kraliçe, Kasım 2018’de üçüncü kızı Doğa’yı dünyaya getirmişti.

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Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti - Sayfa 2

Ailesi ile Fethiye Hillside’da tatil yapan 1.78 boyundaki Pınar Tezcan’ı görenler gözlerine inanamıyor.

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Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti - Sayfa 3

Zira tek gram fazlalığı yok.

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Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti - Sayfa 4

Hamilelik döneminde aldığı 16 kiloyu 8 ayda verip 54’e düştüğünü söyleyen Pınar Tezcan“Haftanın 3 günü pilates yaptım ve sağlıklı beslendim” dedi.

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