Ünlü manken Pınar Tezcan verdiği kilolar dikkat çekti
3 çocuk annesi ünlü manken ve oyuncu Pınar Tezcan fit vücuduyla dikkat çekiyor.
Derin (9) ve Duru (7.5) adlarında iki kızı olan 42 yaşındaki eski kraliçe, Kasım 2018’de üçüncü kızı Doğa’yı dünyaya getirmişti.
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Ailesi ile Fethiye Hillside’da tatil yapan 1.78 boyundaki Pınar Tezcan’ı görenler gözlerine inanamıyor.
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Zira tek gram fazlalığı yok.
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Hamilelik döneminde aldığı 16 kiloyu 8 ayda verip 54’e düştüğünü söyleyen Pınar Tezcan“Haftanın 3 günü pilates yaptım ve sağlıklı beslendim” dedi.
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