Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı! Olay iddia: Hapisten kurtulmak için lüks arabasını verdi!
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ve yanında çalıştığı ileri sürülen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Akkuş, savcılıktaki ifadesinin ardından müştekinin zararının giderilmesi ve şikayetten vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan Akkuş'un şikayetleri çekmesi karşılığında şikayetçi Ö.A’ya milyonluk "Bentley" marka aracını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Ö.A. isimli şahsın Akkuş’un Şişli’de bulunan bir AVM’deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş’a teslim ettiği, Akkuş’un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürüldü.
Havalimanında gözaltına alındı
Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Olaydan sonra gittiği Fransa’dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş ve 2 çalışanı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.