Ünlü manken Dilara Kurşun'a büyük şok! Schengen vizesi almak isterken dolandırıldı

Ünlü Manken vize almak için tüm belgelerini teslim ettiği işletmeci tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa koştu. 2016 Miss Turkey güzeli ünlü model Dilara Kurşun, Schengen vizesi almak için 6 bin 300 lira verdiği işletmeci tarafından dolandırıldığını ve kişisel bilgilerinin işletmecide olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.