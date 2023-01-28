Ünlü manken Dilara Kurşun'a büyük şok! Schengen vizesi almak isterken dolandırıldı
Daha önce sevgilisinin cinsel istismarı ve şidetine maruz kaldığı iddiasıyla uzun süre gündemde kalan 2016 Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun, Schengen vizesi almak için anlaştığı işletmeci tarafından dolandırıldığını söyledi. Belgelerini gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan genç manken Dilara Kurşun , "Tüm bilgilerim elinde" deyip şikayetçi oldu.
Ünlü Manken vize almak için tüm belgelerini teslim ettiği işletmeci tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa koştu. 2016 Miss Turkey güzeli ünlü model Dilara Kurşun, Schengen vizesi almak için 6 bin 300 lira verdiği işletmeci tarafından dolandırıldığını ve kişisel bilgilerinin işletmecide olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
Ünlü manken Dilara Kurşun, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Schengen vizesi almak istedi. Bir arkadaşının vize almasına yardım eden işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçen genç manken, vize işlemleri için vesikalık fotoğraf, pasaport ve eski vizelerini kargo ile gönderdi.
2016 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ünlenen genç kadın, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira para verdi.
Bir süre işletmeciden haber bekleyen genç kadın, yeniden iletişime geçtiğinde ise çeşitli bahanelerle oyalandığını fark etti.