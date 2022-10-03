Ünlü manken Demet Şener'e, küfürbaz kurye dehşeti! Emirgan'da o anları kaydetti

Ünlü manken Demet Şener, trafikte sürüş güvenliğini tehlikeye atan bir moto kurye ile tartıştı. Yaşadıklarını kayıt altına almak için telefonunu çıkartan Şener bu kez kuryenin hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını iddia etti. Demet Şener, savcılığın kapısını çalarak kuryenin plakasını verdi ve şikayetçi oldu.