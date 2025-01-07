Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı

Yılmaz, lambayla ilgili şikayette bulunduğunu ama şu ana kadar kendisine bir dönüş yapılmadığını belirterek, "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tllik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye paylaşım yaptı.