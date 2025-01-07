Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı
Cem Yılmaz, alışveriş sitesinden satın aldığı 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine ve şikayet taleplerinin dikkate alınmamasına isyan etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir alışveriş markasından online olarak sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine isyan etti.
Yılmaz, lambayla ilgili şikayette bulunduğunu ama şu ana kadar kendisine bir dönüş yapılmadığını belirterek, "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tllik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından ünlü markaya isyan eden ve 43 bin liraya aldığı lambanın kırık gelmesiyle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyen Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi…Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun..ok dedik…@beymen in app inden kayıt oluşturdum arayan soran yok Lamba 43 bin lira dedim ya sabır…@Bakaracollection a mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz !