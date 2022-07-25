Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi, ölümden döndü!

Dijital platform için yazdığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri bittikten ve dizi yayınlandıktan sonra soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, lük aracıyla kaza yaptı. Aracı servislik olan Yılmaz'ın durumu merak edilirken Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.