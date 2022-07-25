Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi, ölümden döndü!
Tüm Türkiye'nin tanıdığı komedyen, oyuncu, ve karikatürist Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda dijital platform için yaptığı Erşan Kuneri dizisi ile çok ilgi görmüş ve izlenmişti. Ünlü komedyen Bodrum'da lüks aracıyla kaza yaptı, araç servislik oldu. Cem Yılmaz'ın durumu hakkında sorulan soruların yanıtları aranıyor. Bakın Cem Yılmaz kaza sonrası ne durumda, kazası nasıl atlattı... Cem Yılmaz açıklama yaptı.
Dijital platform için yazdığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri bittikten ve dizi yayınlandıktan sonra soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, lük aracıyla kaza yaptı. Aracı servislik olan Yılmaz'ın durumu merak edilirken Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.
Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Yılmaz'ın arabası servise gönderildi.
Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu.
Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi. Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.