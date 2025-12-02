Ünlü komedyen Ata Demirer'in zayıflık sırrı belli oldu! İşte o formül...
Ünlü komedyen Ata Demirer, hem özel hayatındaki mutluluk hem de gözle görülür fiziksel değişimiyle son günlerde magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 kilo veren Demirer, fit görünümünün perde arkasındaki detayları ilk kez paylaştı.
Bir süredir Dilara Alemdar ile mutlu bir ilişki sürdüren Ata Demirer, sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Çiftin uyumu, beraber verdikleri pozlar ve pozitif enerjileri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Demirer’in hızlı kilo kaybı sonrası sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle “mide ameliyatı” veya “bağırsak temizliği” yaptırdığı iddialarına net bir dille yanıt veren ünlü komedyen, hiçbir cerrahi işlem geçirmediğini belirtti. Kilo kaybının tamamen yaşam tarzı değişikliği sayesinde gerçekleştiğini söyledi.
Günden güne incelen Ata Demirer’in yeni görünümü hayranlarını şaşırtırken, birçok kişi ünlü isimden zayıflama yöntemlerini açıklamasını bekliyordu. Demirer, sonunda merak edilen sırrını anlattı.
MEĞER SIRRI BUYMUŞ
Başarılı komedyen, kilo vermesinde en büyük etkenin glütensiz beslenme ve yürüyüş olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir hayat sürmeye özen gösterdiğini belirterek günlük ritmini şu sözlerle anlattı: