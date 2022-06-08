Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali şok etkisi yarattı!
"Fulya ile Umudun Olsun" ve "Hayatta Her Şey Var" daha birçok televizyon programlarında yorumcu olarak bulunan ünlü uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Ezmeci'nin eski eşi ile ifşa olan bir fotoğrafındaki görünümü çok konuşulacak.
Gündüz kuşağı yayınlarında uzman klinik psikolog olarak yorumlar yapan, Instagram hesabından açtığı canlı yayınlarda takipçilerinin sorularını ve ilginç itiraflarını yanıtlayarak destek olan ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'nin eski eşi ile olan bir fotoğrafı sosyal medyada ifşa oldu.
Fotoğrafı görenler, "Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı" dedi.
Ezmeci'nin bir zamanlar çok sayıda estetik operasyon geçirdiği biliniyor.
Ezmeci'nin o fotoğrafında burnu ve dudaklarına estetik operasyon yaptırdığı gözlerden kaçmadı. Ayrıca çene törpüleme işlemi de yaptırdığı görüldü.