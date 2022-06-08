Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali şok etkisi yarattı!

Gündüz kuşağı yayınlarında uzman klinik psikolog olarak yorumlar yapan, Instagram hesabından açtığı canlı yayınlarda takipçilerinin sorularını ve ilginç itiraflarını yanıtlayarak destek olan ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci'nin eski eşi ile olan bir fotoğrafı sosyal medyada ifşa oldu.