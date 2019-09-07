Ünlü karikatür sanatçısı HDP önünde eylem yapan annelere destek verdi
Diyarbakır'da HDP desteği ile dağa götürüldüğü iddia edilen oğlu için HDP İl Binası önünde eylem başlatan ve oğluna kavuşan Hacire Akar'ın ardından ailelerin başlattığı eyleme bir destek de Zonguldaklı karikatür sanatçısı Şerif Cihan'dan geldi.
Cihan, karikatüründe HDP binasında şeker uzatan bir ele uzanan çocuğun, ardından dağa itildiğini çizdi. Cihan, "HDP'yi dağa açılan bir kapı olarak görüyoruz. HDP'nin gerçek yüzünü karikatüre çizmek istedim" dedi.
Hacire Akar'ın oğlunun dağa kaçırıldığı iddiası üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem diğer annelere de umut oldu. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edilen aileler, HDP binası önünde eylem başlatarak çocuklarını istedi.
Ailelere destek çığ gibi büyürken bir destek de Zonguldaklı karikatür sanatçısı Şerif Cihan'dan geldi. Yaklaşık 30 yıldır karikatür çizen Cihan, karikatürlerinin çoğunda toplumsal olaylara değindiğini aktardı.
Bugüne kadar terörün gerçek yüzünü anlatan birçok karikatür çizdiğini ifade eden Cihan, son çizdiği karikatürle de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin yanında olduğunu söyledi.