Ünlü ismin sevgilisiydi! Genç modelin evine giren ekipler şok oldu: Taciz ve şantaj...
25 yaşındaki ünlü model Kasia Lenhardt'ın Bayern Münih'in ünlü savunma oyuncusu Jerome Boateng ile ayrılmasının ardından ölü bulunması ülkede şok etkisi yarattı. Olayla ilgili şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.
Futbolcu Jerome Boateng'in model kız arkadaşı, çiftin ayrılmasından sadece bir hafta sonra evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki Kasia Lenhardt, ünlü futbolcuya ait olduğuna inanılan, Berlin'deki Berlin apartman dairesinde polis tarafından bulundu.
Önceki ilişkisinden oğlu olan bir çocuk annesi Kasia, 2 Şubat'ta çiftin ayrılmasına neden olan büyük bir kavganın yaşanmasının ardından yollarını ayırmıştı. Çift 15 aydır birliktelik yaşıyordu.
Boateng, Kasia'yı çocuklarının annesiyle olan ilişkisini sabote etmekle ve onunla kalması için şantaj yapmakla suçlamıştı.
Kasia ise, futbolcuyu 'şeytan' olarak damgaladı ve ayrılık acısını atlattıktan sonra 'sesini yükseltmeye' ve 'karşı koymaya' yemin etti.