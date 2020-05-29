Ünlü isme kiraladığı lüks villasını Cem Yılmaz satışa çıkardı bakın ne kadar istiyor
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki lüks villasını satışa çıkardı. Lüks villanın hem satış fiyatı hem de kira bedeli duyanları şoke etti.
Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz, 2012 yılında Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın aldı. İddialara göre ise ünlü komedyen, şimdilerde o villayı satışa çıkardı.
Cem Yılmaz'ın satışa çıkardığı Eczacıbaşı Gayrimenkul tarafından inşa edilen sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor.
Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Villa uzun süre satılmayınca, Yılmaz çareyi kiraya vermekte buldu.
Komedyen, lüks ayrıcalıklarla donanmış villasını geçtiğimiz günlerde yeniden satışa çıkardı. İstediği rakam ise 2 milyon dolar. Villayı satın alacak kişinin kiracı arama derdi de olmayacak; çünkü evde halihazırda kiracı var.