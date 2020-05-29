Ünlü isme kiraladığı lüks villasını Cem Yılmaz satışa çıkardı bakın ne kadar istiyor

Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz, 2012 yılında Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın aldı. İddialara göre ise ünlü komedyen, şimdilerde o villayı satışa çıkardı.