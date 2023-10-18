Ünlü isimlerden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki! Pınar Deniz, Fahriye Evcen, Hadise, Alişan, Esra Erol...
İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırı sonrası Türkiye ve dünya İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Ünlüler camiası da katliama sessiz kalmadı. Oktay Kaynarca, Pınar Deniz, Hadise, Oğuzhan Uğur, İlker Kaleli, Alişan, Bergüzar Korel gibi isimler İsrail'in saldırısını kınadı. İşte ünlülerin paylaşımları...
Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırırken ünlü isimlerden de İsrail'e tepki yağdı.
En az 500 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği saldırı Türkiye'de protesto edildi. Ünlü isimler ise saldırıyı sosyal medyadan paylaşım yaparak kınadı.
Pınar Deniz, Hadise, Oğuzhan Uğur, İlker Kaleli, Alişan gibi isimler de saldırıyı kınayanlar arasında yer aldı.
Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.