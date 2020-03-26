Ünlü isimlerden 'Hayat eve sığar' kampanyasına destek
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına ünlü isimlerden destek geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 20 bin insan hayatını kaybetti. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayat Eve Sığar' kampanyasını başlattı. .
Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oldu.
BURAK ÖZÇİVİT- FAHRİYE EVCEN ÇİFTİ DE "HAYAT EVE SIĞAR" DEDİ
Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, kendini evde karantinaya aldı. İkili evde birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı kişisel Instagram hesaplarından 'Hayat Eve Sığar' sloganıyla paylaştı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin evde bulundukları sırada çektirdikleri fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi. Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Hayat Eve Sığar diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.