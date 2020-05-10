Ünlü isimlerden duygusal Anneler Günü paylaşımları! Benim cennet kokulum...
Magazin dünyasının ünlü isimleri, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları anlamlı mesajlar ve paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
Pınar Altuğ: "Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk. Annemi özlüyorum çünkü. Ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim; kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka..."
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Demet Şener: "Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum."
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Sinem Uslu: "Nenninennilerin en güzeli... Benim canım anacığım... Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Anneler Günün kutlu olsun..."
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Gonca Vuslateri: "Annem... Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu. Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Züleyha'm. Annem... Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen... Kıyısız... Tüm dalgalarına teşekkür ederim."
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