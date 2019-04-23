Ünlü isimlerden 23 Nisan mesajları! Duygularını böyle paylaştılar
Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' coşkuyla kutlanıyor. Bu sene 99. yıldönümünü kutladığımız bayram için ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaştı.
Burcu Güneş
Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin Atatürk ... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim..
Şahan Gökbakar
"Bir milleti yeniden sahlandiran omru savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salincakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarğnda, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
Mine Tugay
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Acun Ilıcalı
23 Nisan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.