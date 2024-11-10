Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları! 'Sonsuza kadar yaşayacaksın'
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. İşte sanatçılardan 10 Kasım mesajları...
TARKAN
"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."
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CEM YILMAZ
"Büyük Atatürk’ü saygıyla anıyorum."
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BİRCE AKALAY
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."
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TÜRKAN ŞORAY
"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."
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