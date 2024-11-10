Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları! 'Sonsuza kadar yaşayacaksın'

TARKAN

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."