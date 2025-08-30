Ünlü isimler Zafer Bayramı coşkusu yaşıyor! Kutlama mesajları yağdı...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sanat ve spor camiasından ünlü isimler de paylaşımlarıyla bu özel güne eşlik etti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda hem zaferin önemi vurgulandı hem de şehitlere minnet ifadeleri öne çıktı.