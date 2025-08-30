Ünlü isimler Zafer Bayramı coşkusu yaşıyor! Kutlama mesajları yağdı...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde sanat, müzik ve ekran dünyasının ünlü isimleri duygularını paylaşımlarıyla dile getirdi. Zafer Algöz'den Türkan Şoray'a, Acun Ilıcalı'dan Tarkan'a kadar pek çok isim, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak zaferin gururunu kutladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sanat ve spor camiasından ünlü isimler de paylaşımlarıyla bu özel güne eşlik etti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda hem zaferin önemi vurgulandı hem de şehitlere minnet ifadeleri öne çıktı.
Zafer Algöz : "Bağımsızlık ve Özgürlük Benim karakterimdir." 30-Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Yaşatanlara minnet ve saygıyla.
Sabahat Akkiraz : Zafer bedel ödeyerek kazanılır. Dün emperyalizme karşı en büyük savaşı veren Atatürk ve Türk Milleti bugün onları takip eden milyonlar. Zafer kazananlarındır. Bayram da.
Acun Ilıcalı : Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.